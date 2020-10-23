Смартфон Vivo V20 SE оценен в 24 тысячи рублей

Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон V20 SE, который оценен в 23 990 рублей. При этом, первое время его можно будет приобрести по специальной цене в 19 990 рублей.

Напомним, что новинка характеризуется операционной системой Android 10, 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулями Bluetooth 5.0 и NFC, а также портом USB Type-C.