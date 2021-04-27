Vivo V21 получил селфи-камеру с оптической стабилизацией

Компания Vivo представила смартфоны серии V21, в которую вошли модели Vivo V21, V21 5G и V21e. Два первых смартфона отличаются поддержкой сетей 4G и 5G соответственно. Старшие модели также оснащаются платформой MediaTek Dimensity 800U, 8 ГБ ОЗУ, фронтальной камерой на 44 Мп с автофокусом и оптической системой стабилизацией, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, а также 6,44-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и яркостью 500 кд/м2. Vivo V21e отличается отсутствием поддержки HDR10 и яркостью 430 кд/м2, платформой Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативной памяти и такой же фронтальной камерой, но без оптической стабилизации.

Комментарии и отзывы Vivo V21
Новости:
Xiaomi Mi 11 Lite продают на Украине со скидкой

На украинском рынке стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который был представлен день назад. В...
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?

Если первоначально смартфоны под брендом Pocophone были упрощенной версией флагманского Xiaomi Mi, то дал...
Постер подтвердил огромную камеру Xiaomi Mi 11 Ultra

В сети засветился постер топового смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra, официальная презентация которого состоитс...
Появились первые изображения смартфона Samsung Galaxy S21 FE

После анонса своих устройств Galaxy A52, Galaxy A42 5G и Galaxy A32 5G компания намерена представить еще ...
Чёлку iPhone 13 сравнили с iPhone 12

Профильное издание Macrumors опубликовало фотографии, сравнивающие вырезы в экранах iPhone 12 и iPhone 13...
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением драконаОбзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлажденияОбзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлаждения
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
Обзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугойОбзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугой
Пластиковый Realme 8 Pro оказался крепки...
Пластиковый Realme 8 Pro оказался крепки На популярном YouTube-канале JerryRigEverything проверили прочность новенького смартфона Realme 8 Pro, ...
Samsung Galaxy A52 5G и A72 получат дисп...
Samsung Galaxy A52 5G и A72 получат диспГрядущие смартфоны Galaxy A52 и Galaxy A72 станут первыми телефонами Samsung среднего класса с дисплеями ...
Представлен ПК-корпус Antec Performance ...
Представлен ПК-корпус Antec Performance Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Performance P7 Neo, которая ориентиров...
Ищем аксессуары для Xiaomi Redmi Note 10...
Ищем аксессуары для Xiaomi Redmi Note 10Достаточно часто пользователи спрашивают нас о том, какой ...
Анонсирована Resident Evil 4 VR для Ocul...
Анонсирована Resident Evil 4 VR для OculCAPCOM анонсировала Resident Evil 4 VR специально для Oculus Quest 2. Франшиза Resident Evil 4 до сих пор...
BOE готовится выпускать MicroOLED-диспле...
BOE готовится выпускать MicroOLED-дисплеПо сообщениям инсайдеров, один из ведущих производителей дисплеев в Китае, компания BOE, планирует коммер...
Samsung Galaxy Tab Active3 получил обнов...
Samsung Galaxy Tab Active3 получил обновSamsung Galaxy Tab Active3 - новейший защищенный планшет компании. Теперь этот новый планшет получил обно...
CHERRY представила беспроводной комплект...
CHERRY представила беспроводной комплектПроизводитель компьютерной периферии компания CHERRY представила комплект Stream Desktop - беспроводная к...
Выпущен новый графический драйвер AMD Ra...
Выпущен новый графический драйвер AMD RaAMD выпустила графический драйвер Radeon Software Adrenalin 21.3.1. Обновление приносит поддержку видеока...
Poco X3 Pro уже появился у российского р...
Poco X3 Pro уже появился у российского рВ каталоге одного из неофициальных ритейлеров Xiaomi появились страницы новеньких смартфонов Poco F3 и Po...
Планшет iPad mini 6 показали на рендерах...
Планшет iPad mini 6 показали на рендерахСетевые инсайдеры поделились качественными изображениями планшета iPad mini 6, анонс которого ожидается у...
Игровые системы Corsair One получили обн...
Игровые системы Corsair One получили обнCorsair представила обновленные игровые системы One a200 и i200. Теперь серия One оснащается новейшими пр...
Обзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиковОбзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиков
Обзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключениемОбзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключением
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Обзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчинОбзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчин
Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центровОбзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor