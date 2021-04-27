Vivo V21 получил селфи-камеру с оптической стабилизацией

Компания Vivo представила смартфоны серии V21, в которую вошли модели Vivo V21, V21 5G и V21e. Два первых смартфона отличаются поддержкой сетей 4G и 5G соответственно. Старшие модели также оснащаются платформой MediaTek Dimensity 800U, 8 ГБ ОЗУ, фронтальной камерой на 44 Мп с автофокусом и оптической системой стабилизацией, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, а также 6,44-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и яркостью 500 кд/м2. Vivo V21e отличается отсутствием поддержки HDR10 и яркостью 430 кд/м2, платформой Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативной памяти и такой же фронтальной камерой, но без оптической стабилизации.