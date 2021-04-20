Смартфон Vivo (V2118A) с процессором Snapdragon 870 появился Google Play

Загадочный смартфон компании Vivo с номером модели V2118A появился в базе данных консоли Google Play.

База данных GP показывает, что данное устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 870.

Является ли изображение смартфона опубликованное в консоли Google Play, реальным рендером смартфона Vivo V2118A. Судя по изображению, в смартфоне можно разглядеть дырочку в правом верхнем углу экрана. На правом торце устройства есть качелька регулировки громкости и боковой сканер отпечатков пальцев. Также в базе данных Google Play указано, что устройство получит 8 ГБ оперативной памяти, дисплей с разрешением 1080 x 2408 пикселей, плотность пикселей 480 пикселей на дюйм и ОС Android 11 из коробки.

Остальные детали смартфона пока не раскрыты.