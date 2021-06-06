Смартфон Vivo V2123A получит 64-Мп камеру

В базе данных китайского ведомства TENAA обнаружились фото и подробности о смартфоне Vivo V2123A, выход которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат будет оснащаться платформой MediaTek Dimensity 900, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD+, боковым дактилоскопом, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 3,5-мм гнездом, батареей емкостью 5000 мАч, корпусом толщиной 8,5 мм и массой 189 граммов, а также предустановленной операционной системой Android 11.

Комментарии и отзывы Vivo V2123A
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