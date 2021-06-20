Смартфон Vivo V21e 5G готов к выходу

В сети появились подробности о смартфоне Vivo V21e 5G, выход которого ожидается уже на следующей неделе. Итак, аппарат получит предустановленную фирменную оболочку Funtouch OS 11.1 на базе Android 11, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,44-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц, яркостью 800 кд/м2 и поддержкой HDR10+, селфи-камеру разрешением 32 Мп, сдвоенную тыльную камеру на 64 Мп и 8 Мп, до 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, подэкранный сканер отпечатков пальцев, слот для карт памяти microSD, АКБ ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 270 долларов.

Комментарии и отзывы Vivo V21e 5G
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