Смартфон Vivo V23 Pro получит 108-Мп камеру

В сети появились подробности о смартфонах Vivo V23 и V23 Pro, которые еще не были представлены официально. Главной особенностью новинок станет задняя панель, которая сможет менять цвет. Речь идет о фотохромном покрытии – благодаря ему цвет меняется под воздействием солнца. Золотистая расцветка будет превращаться в сине-зелёный.

Также сообщается, что стандартную модель V23 оснастят основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, а старшую – 108 Мп датчиком изображения. Что до селфи-камеры, то в ней будут использоваться два модуля, один из которых имеет разрешение 50 Мп.