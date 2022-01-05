Смартфон Vivo V23 с 90-Гц экраном оценен в $400

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V23, которая среди прочего получила поддержку сотовых сетей 5G. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 920, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 6,44-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, поддержкой стандарта HDR10+ и 98% охватом цветовой палитры NTSC, сдвоенную селфи-камеру разрешением 50 Мп и 8 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), подэкранным сканером отпечатков пальцев, толщиной 7,39 мм, массой 179 г, батареей ёмкостью 4200 мАч, поддержкой проводной зарядки на 44 Вт и предустановленной ОС Funtouch OS 12 на базе Android 12. Цена на Vivo V23 стартует с 400 долларов.