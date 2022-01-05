Смартфон Vivo V23 с 90-Гц экраном оценен в $400

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V23, которая среди прочего получила поддержку сотовых сетей 5G. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 920, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 6,44-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, поддержкой стандарта HDR10+ и 98% охватом цветовой палитры NTSC, сдвоенную селфи-камеру разрешением 50 Мп и 8 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), подэкранным сканером отпечатков пальцев, толщиной 7,39 мм, массой 179 г, батареей ёмкостью 4200 мАч, поддержкой проводной зарядки на 44 Вт и предустановленной ОС Funtouch OS 12 на базе Android 12. Цена на Vivo V23 стартует с 400 долларов.

Комментарии и отзывы Vivo V23
Apple iPhone SE 3 получит возможность подключения 5G…
Apple iPhone SE 3 получит возможность подключения 5GИнформация о модели iPhone SE с обновленным чипсетом и возможностью подключения 5G давно ходит в интернет…
Характеристики iQoo Z5x представили на TENAA…
Характеристики iQoo Z5x представили на TENAAСогласно списку TENAA , смартфон с номером модели V2131A, iQoo Z5x , имеет 6,58-дюймовый TFT-дисплей. Что…
Представлен смартфон Oppo A11s…
Представлен смартфон Oppo A11sСовершенно новое бюджетное предложение от Oppo было представлено в Китае - Oppo A11s. Это устройство на б…
Смартфон Oppo A95 показали на рендерах …
Смартфон Oppo A95 показали на рендерах Профильное издание 91mobiles поделилось изображениями смартфона Oppo A95, который еще не был представлен …
Камерофон Sony Xperia Pro-I вышел в России…
Камерофон Sony Xperia Pro-I вышел в РоссииКомпания Sony дала старт российским продажам топового смартфона Sony Xperia Pro-I, первые покупатели кото…
Fujifilm представила компактный принтер Instax Link Wide…
Fujifilm представила компактный принтер Instax Link WideFujifilm представила новый принтер Instax, который поддерживает более широкую и более похожую на поляроид…
Infinix Hot 11 Play получил батарею на 6000 мАч…
Infinix Hot 11 Play получил батарею на 6000 мАчПомимо Infinix Note 11i сегодня был представлен более дешевый смартфон Hot 11 Play, цена которого составл…
Oppo сообщает о рекордных продажах Reno7…
Oppo сообщает о рекордных продажах Reno7На прошлой неделе Oppo запустила серию Reno7 в Китае. Модельный ряд состоит из Reno7 SE, Reno7 и Reno7 Pr…
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFCОбзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor