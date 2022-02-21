Смартфон Vivo V23e 5G оценен в 350 долларов Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo 23e, которая среди прочего получила продвинутую селфи-камеру разрешением 44 Мп. Новинку также оснастили 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, стандартной кадровой частотой 60 Гц и подэкранным дактилоскопическим сенсором, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой FunTouch OS 12, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4050 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой зарядки, двумя слотами для SIM-карт, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 и GPS, слотом для карты памяти microSD и 3,5-мм аудиогнездом. Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo 23e, которая среди прочего получила продвинутую селфи-камеру разрешением 44 Мп. Новинку также оснастили 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, стандартной кадровой частотой 60 Гц и подэкранным дактилоскопическим сенсором, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой FunTouch OS 12, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4050 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой зарядки, двумя слотами для SIM-карт, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 и GPS, слотом для карты памяти microSD и 3,5-мм аудиогнездом. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 11:11 . Продукт - Vivo V23e 5G Комментарии и отзывы Vivo V23e 5G

Новый смартфон Tecno POVA Neo…

Tecno активно запускает новые телефоны в Индии. Ранее в этом месяце компания представила новый вариант Te… Tecno активно запускает новые телефоны в Индии. Ранее в этом месяце компания представила новый вариант Te…

Источник: смартфоны серии Redmi K50 окажутся дорогими…

Китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Redmi K50, официальн… Китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Redmi K50, официальн…

Google выпустит Pixel Notepad за 1400 долларов…

Не так давно сообщалось, что первый складной телефон Google, который, по-видимому, будет известен как Pix… Не так давно сообщалось, что первый складной телефон Google, который, по-видимому, будет известен как Pix…

ASUS ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip получат обновление Android 1…

Компания ASUS начала выпуск обновления ОС Android 12 для смартфонов ASUS ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip. Andr… Компания ASUS начала выпуск обновления ОС Android 12 для смартфонов ASUS ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip. Andr…

Xiaomi 12 Pro показали на фото сразу после презентации…

В сети появились фотографии флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro, который был представлен несколько часов… В сети появились фотографии флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro, который был представлен несколько часов…

iQOO 9 SE, iQOO 9 и iQOO 9 Pro поступят в продажу в Индии в …

iQOO уже выпустила iQOO 9 и 9 Pro в Китае, и теперь телефоны готовы отправиться на индийский рынок. В Инд… iQOO уже выпустила iQOO 9 и 9 Pro в Китае, и теперь телефоны готовы отправиться на индийский рынок. В Инд…

Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок…

Мы уже успели протестировать модели realme 8 и realme 8 Pro. Теперь очередь дошла и до самого младшего пр… Мы уже успели протестировать модели realme 8 и realme 8 Pro. Теперь очередь дошла и до самого младшего пр…