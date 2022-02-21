Смартфон Vivo V23e 5G оценен в 350 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo 23e, которая среди прочего получила продвинутую селфи-камеру разрешением 44 Мп. Новинку также оснастили 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, стандартной кадровой частотой 60 Гц и подэкранным дактилоскопическим сенсором, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой FunTouch OS 12, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4050 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой зарядки, двумя слотами для SIM-карт, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 и GPS, слотом для карты памяти microSD и 3,5-мм аудиогнездом.