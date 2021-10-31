Смартфон Vivo V23e получит 50-Мп селфи-камеру

Вьетнамские источники поделились фотографиями и подробностями о смартфоне Vivo V23e, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит селфи-камеру разрешением 50 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, подэкранный дактилоскопический сенсор, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity, 8 ГБ оперативной памяти с функцией расширения до 12 ГБ, 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4030 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой FunTouch 12. Ориентировочная цена смартфона составляет 440 долларов.