Смартфон Vivo V25 Pro получит 120-Гц экран

Сетевые инсайдеры поделились первыми подробностями о смартфоне Vivo V25 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат производительную восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1300 с графикой Arm Mali-G77 MC9 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и оптической стабилизацией изображения, а также корпус-хамелеон, на полминуты меняющий цвет под воздействием прямых солнечных лучей.

Ранее в сеть утекли сведения о более простой модели Vivo V25e, которую, как утверждается, оснастят восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G99 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом с поддержкой сотовых сетей LTE, 8 ГБ ОЗУ, 128 и 256 ГБ флеш-памяти, а также дисплеем с разрешением Full HD+ и плотностью 440 DPI.