Смартфон Vivo V27 вышел в России

Компания Vivo дала старт российских продажам смартфонов Vivo V27 и Vivo V27 Pro, которые отличаются однокристальными системами MediaTek Dimensity 7200 и Dimensity 8200. Новинки оценены в 40 и 42 тысячи рублей соответственно.

Напомним, что смартфоны характеризуются 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 50 Мп с автофокусом, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766V и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, Android 13 с прошивкой Funtouch OS 13 «из коробки», поддержкой сотовых сетей 5G, фотохромной задней панелью в голубой версии, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт.