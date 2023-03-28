Смартфон Vivo V27e оценен в 26 тысяч рублей

Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo V27e, который оценен в 26 и 30 тысяч рублей за версии с 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка оснащается 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Helio G99, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой FunTouch OS 13, поддержкой Bluetooth 5.2, модулем NFC и защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP54.
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