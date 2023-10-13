Смартфон Vivo V29 оценен в 46 тысяч рублей

Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон Vivo V29, который стоит 46 и 52 тысячи рублей за версии с 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что представленная этим летом новинка оснащается защитой от воды и пыли (степень IP68), 6-нм платформой Qualcomm Snapdragon 778G, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, высокочастотным затемнением PWM 2160 Гц и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 50 Мп с автофокусом, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, кольцевой вспышкой, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
Apple потеряла внушительную прибыль в 3 квартале 2023 года…
Apple объявила о финансовых результатах за третий квартал 2023 года — компания заработала выручку в разме…
Официально: Redmi Note 13 получит 120-Вт зарядку …
Компания Xiaomi опубликовала новую порцию подробностей о смартфоне Redmi Note 13 Pro, который будет предс…
Стала известна европейская цена Samsung Galaxy Z Flip5…
Профильное издание Dealabs поделилось подробностями о европейских ценах на складные смартфоны Samsung Gal…
Infinix Zero 30 5G со 144-Гц экраном оценен в $300…
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Zero 30 5G, которую можно отнести к среднебюдже…
Xiaomi 14 могут выпустить уже в октябре…
Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг написал в соцсети Weibo, что «октябрь будет очень интересным». Ис…
Серия Samsung Galaxy S24 получит титановую рамку корпуса …
Сетевые инсайдеры сообщают, что все смартфоны линейки Samsung Galaxy S24, включая базовую модель, получат…
OnePlus 12R показали на рендерах …
Авторитетный информатор Onleaks поделился качественными изображениями смартфона OnePlus 12R, который еще …
Sony Xperia 5 V протестировали в Geekbench…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования компактного флагманско…
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor