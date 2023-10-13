Смартфон Vivo V29 оценен в 46 тысяч рублей

Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон Vivo V29, который стоит 46 и 52 тысячи рублей за версии с 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что представленная этим летом новинка оснащается защитой от воды и пыли (степень IP68), 6-нм платформой Qualcomm Snapdragon 778G, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, высокочастотным затемнением PWM 2160 Гц и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 50 Мп с автофокусом, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, кольцевой вспышкой, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, Wi-Fi и Bluetooth 5.3.