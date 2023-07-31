Смартфон Vivo V29 получил защиту от воды

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo V29, одной из особенностей которой стала защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Новинка также характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, поддержкой высокочастотного затемнения PWM 2160 Гц икадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 50 Мп с автофокусом, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 8 Мп и 2 Мп, кольцевой вспышкой, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.3, а также голубой и розовой расцветками.

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