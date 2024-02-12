Смартфон Vivo V30 Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo V30 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк набрал 1045 баллов в одноядерном тестировании и 3637 баллов в многоядерном испытании. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой 3,1 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14.

В конце прошлого года был выпущен смартфон Vivo V30 Lite с 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 695, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 64-Мп тыльной камерой, фронтальной камерой на 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и поддержкой 44-Вт проводной зарядки.
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