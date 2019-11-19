Смартфон Vivo V30 получит камеру с 60-кратным зумом

В сети появились новые подробности о топовом смартфоне Vivo X30, который будет представлен уже в следующем месяце. Сообщается, что аппарат получит многомодульную камеру с главным датчиком изображения Sony IMX686, разрешение которого составляет 64 Мп. Этот сенсор, например, будет использоваться в грядущих Honor V30 и V30 Pro. Также камера сможет похвастаться 60-кратным зумом. Напомним, что Vivo V30 прочат топовую платформу Samsung Exynos 980 с модемом 5G, дисплей без вырезов и выдвижную камеру для селфи. Его ориентировочная цена составляет 540 долларов.