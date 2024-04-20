Смартфон Vivo V30e готов к выходу

Компания Vivo объявила, что презентация смартфона Vivo V30e состоится в Индии 2 мая. Производитель уже подтвердил наличие батареи ёмкостью 5500 мАч, корпуса толщиной 7,69 мм, расцветок Velvet Red и Silk Blue, сдвоенной тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX882 с 50-мм оптикой и светодиодной вспышкой Aura Light, изогнутого 3D-экрана, фронтальной камеры разрешением 50 Мп и автоматической системы фокусировки. Ранее сообщалось, что в качестве аппаратной основы будет использоваться 4-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 710.

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