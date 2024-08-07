Смартфон Vivo V40 Pro оценен в 655 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V40 Pro, которая обойдется на дебютном индийском рынке в 655 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили корпусом толщиной 7,58 мм, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9200+, 6,78-дюймовым экраном AMOLED с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2800:1260 точек, фронтальной камерой на 50 Мп (сенсор Samsung ISOCELL JN1), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX921, оптика Zeiss и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с Sony IMX816) и 50 Мп (сверхширик). Смартфон также выйдет в версиях на 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти.

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