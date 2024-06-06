Смартфон Vivo V40 показали на рендерах

В сети появились качественные изображения смартфона Vivo V40, который еще не был представлен официально. Отметим наличие изогнутого экрана, вертикально ориентированной тройной камеры с логотипом Zeiss, а также серой и фиолетовой расцветок.

Что до технических характеристик, смартфон оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 точек и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, тройной тыльной камерой с тремя 50-Мп модулями, фронтальной камерой разрешением 50 Мп, предустановленной операционной системой Android 14 и корпусом с защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.