Смартфон Vivo V40e оценен в 345 долларов

Компания Vivo представила смартфон V40e, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой 2,5 ГГц, графическим адаптером Mali-G615 MP2 и модемом 5G.

Новинка также получила 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, селфи-камеру на 50 Мп с автофокусом, сдвоенную тыльну камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX 882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 80-Вт проводной зарядки, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, корпус толщиной 7,49 мм и массой 183 грамма, а также предустановленную операционную систему Android 14 с графической оболочкой Funtouch OS 14 и тремя номерными обновления ОС Android.