Смартфон Vivo V60e с 200-Мп камерой готов к выходу

Компания Vivo объявила, что в ближайшее время в Индии будет представлен среднебюджетный смартфон Vivo V60e. Производитель подтвердил наличие основной камеры с модулями разрешением 200 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камеры на 50 Мп, изогнутого экрана, расцветок Elite Purple и Noble Gold, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, батареи ёмкостью 6500 мАч, поддержки 90-Вт проводной зарядки FlashCharge 90 Вт и предустановленной фирменной прошивки Funtouch OS 15 на базе ОС Android.

Напомним, что выпущенный этим летом Vivo V60 оснащается 4-нм процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 6,77-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 5000 нит, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тройной основной камерой Zeiss c модулями на 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ на сенсоре Sony IMX882 и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, стереодинамиками, защитой от влаги и пыли (IP68 и IP69), модемом 5G, АКБ ёмкостью 6500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и корпусом толщиной 7,53 мм.
