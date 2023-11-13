Смартфон Vivo X100 оценен в 550 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Vivo X100, которая оценена в 550, 590, 630, 685 и 700 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и 16 ГБ (более быстрая LPDDR5T)/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300, 6,78-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением 2800:1260 пикселей, яркостью 3000 кд/кв.м., частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, тройной тыльной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX920 VCS Bionic размером 1/1,49″ с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль с фокусным расстоянием 70 мм), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, стереодинамиками и модулем NFC.