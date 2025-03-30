Смартфон Vivo X200 Ultra сравнили с камерой Canon 5D Mk IV

В сети появились сравнительные фотографии, сделанные на смартфоны Vivo X200 Ultra, зеркальную фотокамеру Canon 5D Mk IV и iPhone 16 Pro Max. По утверждению производителя, два отдельных чипа обработки изображений позволят смартфону Vivo сравниться в качестве снимков с профессиональным фотоаппаратом. Сложно оценивать результат по небольшим фотографиям, но снимок на Vivo X200 Ultra выглядит ярче, чем на iPhone 16 Pro Max. Также стоит отметить усовершенствованную систему тройной вспышки (Zoom Flash). Ранее сообщалось, что в Vivo X200 Ultra будет использоваться два главных модуля на 50-Мп датчиках оптического формата 1/1,3 дюйма. Один с фокусным расстоянием 14 мм, а второй – 35 мм.

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