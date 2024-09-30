Смартфон Vivo X200 показали на фото

Компания Vivo опубликовала первую фотографию передней панели смартфона X200, который еще не был представлен официально. Снимок интересен тем, что на нем изображен не только грядущий Vivo X200, но и текущий Vivo X100. Итак, новинка получит плоскую боковую рамку, очень тонкие рамки вокруг экрана и уменьшенный модуль врезанной фронтальной камеры. Предполагается, что смартфоны серии Vivo X200 проявятся в продаже уже в середине октября. Помимо базовой модели в серию войдут Vivo X200 Pro, X200 Pro Mini и X200 Pro Satellite Version. Последний недавно был протестирован в бенчмарке AnTuTu, где набрал рекордные 3007853 балла. Бенчмарк подтвердил наличие еще не представленной флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400.