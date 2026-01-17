Смартфон Vivo X200T получит защиту от воды

Сетевой информатор Абхишек Ядав опубликовал подробности о смартфоне Vivo X200T, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие 6,67-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2800:1260 точек, 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400+, быстрой ОЗУ LPDDR5X, флеш-памяти UFS 4.1, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA LYT-702 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик на Samsung JN1) и 50 Мп (телеобъектив на Sony LYT-600), фронтальной камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 6200 мАч, поддержки 90-Вт проводной 40-Вт беспроводной зарядки, адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, 3D-ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев и системы охлаждения с наножидкостной испарительной камерой. Цена смартфона на индийском рынке стартует с эквивалента 660 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ памяти.

