Vivo выпустила смартфон X21s с 6,41-дюймовым экраном и аккумулятором 3400 мАч

Представлен новый смартфон среднего уровня Vivo X21s с 6,41-дюймовым экраном и разрешением 2340 на 1080 точек. В основе лежит процессор Snapdragon 660 и 6 Гбайт ОЗУ. В верхней части панели предусмотрен каплевидный вырез — в нем располагается 24,8-мегапиксельная селфи-камера. В тыльной части установлена двойная камера: она объединяет 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,8 и 5-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,4. Емкость аккумулятора равна 3400 мА.ч. В качестве ОС выступает Android 8.1 Oreo. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0. Стоимость новинки составляет 360 долларов.