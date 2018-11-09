Смартфон Vivo X21s получил процессор Snapdragon 660

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo X21s, слухи о которой ходили уже давно. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660, 6,41-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 и 5 Мп с объективами F/1,8 и F/2,4, фронтальной камерой с разрешением 24,8 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,0, интегрированным под дисплей сканером отпечатков пальцев четвертого поколения, слотом для карт памяти microSD, поддержкой голосового помощника Jovi AI, режимом Game Mode и аккумулятором на 3400 мАч. Размеры равны 157,1:75,08:7,9 мм, масса – 156 г. Смартфон появится в продаже по цене 350 долларов.