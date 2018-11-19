Смартфон Vivo X23 Symphony Edition поддерживает распознавание пользователей по лицу

Состоялся анос новой версии смартфона под названием Vivo X23 Symphony Edition с ОС Android 8.1 Oreo. Новинка получила 6,41-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей и мощную селфи-камеру: она использует 24,8-мегапиксельный датчик. Основой устройства стал чип Snapdragon 660. Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт. Двойная основная камера содержит сенсоры с 12 млн и 13 млн пикселей. Также девайс поддерживается распознавание пользователей по лицу. Емкость у аккумулятора равна 3400 мА.ч. Оценивается гаджет 400 долларов.