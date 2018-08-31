Смартфон Vivo X23 получит 8 ГБ ОЗУ и SoC Snapdragon 670

Сетевые источники поделились информацией о смартфоне Vivo X23, официальный анонс которого ожидается уже 6 сентября. Аппарат должен получить 6,41-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, платформу Snapdragon 670, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру с 12- Мп датчиком Sony IMX363 и 13-Мп модулем, фронтальную камеру на 12 Мп, аккумулятор на 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, а также ЦАП AKM AK4377A. Что до дизайна, то он достаточно привычный: безрамочный дисплей, вырез в виде капли и стеклянный корпус.