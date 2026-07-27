Смартфон Vivo X300 E оценили в 710 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X300 E, которая базируется на субфлагманском 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 829. Новинка также получила 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2750:1260 точек, адаптивной кадровой частотой от 60 до 144 Гц и пиковой локальной яркостью 5000 нит, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, улучшенной системой охлаждения VC, тройной основной камерой ZEISS с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX921 и OIS), 50 Мп (перископический объектив и сенсор Sony IMX882) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и обратной зарядок, корпусом из авиационного алюминия толщиной 7,79 мм и массой 199,5-203 грамма в зависимости от расцветки, 3D-ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамиками и линейным вибромотор по оси X. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составила эквивалент 710 долларов.