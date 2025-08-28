Смартфон Vivo X300 представят в октябре

Авторитетный инсайдер Smart Pikachu сообщает, что смартфоны серии Vivo X300 будут официально представлены в октябре. Утверждается, что в линейку войдут модели X300 и X300 Pro. Базовая модель будет оснащены 6,3-дюймовым дисплеем, как X200 Pro Mini. В качестве аппаратной основы в смартфонах будет использоваться грядущая топовая однокристальная система Dimensity 9500 от MediaTek. Также новинки смогут похвастаться новым поколением покрытия Zeiss на оптике камер.

Ранее базовую модель протестировали в бенчмарке Geekbench, где она набрала 2354 и 7129 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Бенчмарк подтвердил наличие предустановленной операционной системы Android 16, 16 ГБ ОЗУ и платформы с четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,7 ГГц, тремя ядрами с частотой 3,5 ГГц, одним ядром с частотой 4,21 ГГц и графическим ускорителем Mali-G1-Ultra MC12.