Смартфон Vivo X50 Pro получил выделенный ЦАП

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X50 Pro, которая оценена в 603 доллара. За эти деньги пользователь получает смартфон, оснащенный восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с модемом 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ, батареей ёмкостью 4315 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, 6,56-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+, сенсорным слоем с частотой 180 Гц, модулем NFC, ЦАП AK4377A и 32 Мп фронтальной камерой.

Главной особенностью новинки является основная квадрокамера, которая характеризуется главным 48 Мп модулем с датчиком Sony IMX598 и продвинутой стабилизацией, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 8 Мп перископным модулем с пятикратным оптическим зумом и 13-Мп «телевиком». Размеры смартфона равны 158,5:72,8:8 мм, а масса – 181,5 г.

Комментарии и отзывы Vivo X50 Pro
Обзоры:
Предварительный обзор LG 2020 K Series. Весьма неплохоПредварительный обзор LG 2020 K Series. Весьма неплохо
Обзор realme 5 Pro 128GB. Дешевле и лучше Xiaomi?Обзор realme 5 Pro 128GB. Дешевле и лучше Xiaomi?
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10 LiteОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10 Lite
Новости:
Опубликованы характеристики дисплея модельного ряда iPhone 12

Компания Apple опубликовала данные о характеристиках дисплея модельного ряда смартфонов iPhone 12, которы...
Защищаем Honor V30 Pro от царапин и сколов

У абсолютно всех современных смартфонов одна общая проблема — они очень хрупкие, что приводит постоянным ...
Смартфон Vivo X50 Pro получил выделенный ЦАП

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X50 Pro, которая оценена в 603 доллара. За эти ден...
Обзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Обзор Creative Audigy Rx. Звуковая карта с 7.1 звукомОбзор Creative Audigy Rx. Звуковая карта с 7.1 звуком
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android OneЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android One
Обзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-информаторОбзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-информатор
Обзор HIPER IoT CAM M2. Умная камера для вашего домаОбзор HIPER IoT CAM M2. Умная камера для вашего дома
Доступный смартфон Huawei P40 Lite E выш...
Доступный смартфон Huawei P40 Lite E вышКомпания Huawei дала старт европейским продажам смартфона Huawei P40 Lite E, который оценен в 180 долларо...
Презентован недорогой смартфон Samsung G...
Презентован недорогой смартфон Samsung GЯпонский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи н...
Samsung тормозится с разработкой 8К...
Samsung тормозится с разработкой 8ККомпания Samsung достаточно активно работает над тем, чтобы телевизоры с разрешением 8К были более доступ...
ASUS представила материнскую плату новог...
ASUS представила материнскую плату новогКомпания ASUS подготовила информацию еще об одной модели материнской платы нового чипсета Z490, это ASUS ...
Redmi анонсировал свой первый смарт-брас...
Redmi анонсировал свой первый смарт-брасКомпания Redmi на мероприятии Mi Fan Festival, анонсировал свой первый смарт-браслет под названием Redmi ...
Представлен USB-hub HyperDrive DUO USB-C...
Представлен USB-hub HyperDrive DUO USB-CКомпания Hyper представила USB-hub HyperDrive DUO USB-C предназначенный для ноутбуков Mac. Устройство осн...
Флагман Sony Xperia 1 II выходит за пред...
Флагман Sony Xperia 1 II выходит за предТри дня назад компания Sony выпустила свой флагманский смартфон Xperia 1 II на родном японском рынке, а с...
Представлен портативный 4K-монитор Deskl...
Представлен портативный 4K-монитор DesklВ продаже появился портативный монитор Desklab, который может похвастаться компактностью и широкими возмо...
Флагман Xiaomi Mi 10 Pro может не выйти ...
Флагман Xiaomi Mi 10 Pro может не выйти Авторитетное издание TechRadar со ссылкой на собственных источников сообщило о том, что топовый смартфон ...
Смартфон OnePlus 8 Lite получит процессо...
Смартфон OnePlus 8 Lite получит процессоВ сети появилась некоторые информации о смартфоне OnePlus 8 Lite. ...
Genesis Thor 420 для фанатов низкого про...
Genesis Thor 420 для фанатов низкого проВ последнее время геймерам достаточно сильно нравятся клавиатуры с низким профилем кейкапов. Это весьма п...
Над сериалом The Last of Us работает ком...
Над сериалом The Last of Us работает комСериал The Last of Us был задуман еще в марте 2014 года. Сценарий был много раз переписан. Спустя пять ле...
Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игрОбзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игр
Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнесаОбзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса
Обзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPSОбзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPS
Обзор Garmin Fenix 6X Pro. Самые продвинутые умные часы Обзор Garmin Fenix 6X Pro. Самые продвинутые умные часы
Обзор HIPER IoT CAM M2. Умная камера для вашего домаОбзор HIPER IoT CAM M2. Умная камера для вашего дома
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor