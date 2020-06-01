Смартфон Vivo X50 Pro получил выделенный ЦАП

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X50 Pro, которая оценена в 603 доллара. За эти деньги пользователь получает смартфон, оснащенный восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с модемом 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ, батареей ёмкостью 4315 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, 6,56-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+, сенсорным слоем с частотой 180 Гц, модулем NFC, ЦАП AK4377A и 32 Мп фронтальной камерой.

Главной особенностью новинки является основная квадрокамера, которая характеризуется главным 48 Мп модулем с датчиком Sony IMX598 и продвинутой стабилизацией, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 8 Мп перископным модулем с пятикратным оптическим зумом и 13-Мп «телевиком». Размеры смартфона равны 158,5:72,8:8 мм, а масса – 181,5 г.