Смартфон Vivo X50e 5G оценен в 480 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X50e5G, одной из особенностей которой является поддержка мобильных сетей пятого поколения. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 620, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,44-дюймовым S-AMOLED дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, подэкранным дактилоскопом, врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4350 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной FunTouch OS 10 на базе Android 10. Цена смартфона составляет 480 долларов.