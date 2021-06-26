Смартфон Vivo X60t Pro получит продвинутую камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo X60t Pro, который станет продвинутой версией ранее выпущенного Vivo X60t. Итак, аппарат получит основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 (телефото), 12 Мп (с портретный модуль) и 48 Мп (сверхширик), а также с оптикой Zeiss, изогнутый экран с врезанной селфи-камерой, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Любопытно, что Vivo X60t Pro уже засветился в магазине JD.com с ценой в 775 долларов.

Что до Vivo X60t, то оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 1100, 6,56-дюймовым экраном с разрешением 2376:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп и тройной тыльной камерой с оптикой ZEISS и модулями на 48 Мп, 13 Мп и 13 Мп,