Смартфон Vivo X60t Pro получит продвинутую камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo X60t Pro, который станет продвинутой версией ранее выпущенного Vivo X60t. Итак, аппарат получит основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 (телефото), 12 Мп (с портретный модуль) и 48 Мп (сверхширик), а также с оптикой Zeiss, изогнутый экран с врезанной селфи-камерой, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Любопытно, что Vivo X60t Pro уже засветился в магазине JD.com с ценой в 775 долларов.

Что до Vivo X60t, то оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 1100, 6,56-дюймовым экраном с разрешением 2376:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп и тройной тыльной камерой с оптикой ZEISS и модулями на 48 Мп, 13 Мп и 13 Мп,

Комментарии и отзывы Vivo X60t Pro
WhatsApp Pay получил одобрение Центральн...
WhatsApp перезапустит свой платежный сервис в Бразилии после того, как первый запуск был быстро остановле...
Объявлена дата выхода планшета Lenovo YO...
Компания Lenovo объявила о том, что топовый планшет Yoga Pad Pro 2021 будет представлен 24 мая. Слухи про...
ASUS представила игровой монитор ROG Str...
Компания ASUS добавила в свой ассортимент мониторов новую модель - ROG Strix XG27AQM. ...
Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акусти...
Тестируемая сегодня акустическая система SVEN MS-2080 формата 2.1 выступает универсальной домашней акусти...
Флагман Nubia Z30 показали на рендерах...
Сетевые источники поделились первыми изображениями смартфона Nubia Z30, который еще не был представлен оф...
ZTE LiveBuds SE получил рейтинг IPX4...
Китайский технологический гигант ZTE представила новые TWS наушники. Наушники получили название ZTE LiveB...
Смартфоны ZTE теперь поддерживают 5G Mes...
С каждой новой мобильной беспроводной телекоммуникационной технологией или сетевым стандартом появляются ...
Раскрыт дизайн Samsung Galaxy A22 5G и G...
Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфонов Samsung Galaxy A22 5G и Galaxy A22 4G, кот...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor