Смартфон Vivo X60t получил 120-Гц дисплей

Компания Vivo представила смартфон X60t, одной из особенностей которого стала поддержка мобильных сетей 5G. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1100 c частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G77 MC9, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 4220 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением 2376:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с оптикой ZEISS и модулями на 48 Мп, 13 Мп и 13 Мп, подэкранным дактилоскопом и предустановленной оболочкой OrigonOS 1.0 на базе Android 11. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.