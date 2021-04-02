Смартфон Vivo X60t запущен в Китае с MediaTek Dimensity 1100

Компания Vivo выпустила в Китае недавно просочившийся смартфон Vivo X60t.

Новинка имеет дизайн и характеристики, аналогичные стандартному смартфону Vivo X60, за исключением только процессора. В отличие от оригинальной модели, новая оснащена процессором MediaTek Dimensity 1100 вместо процессора Exynos 1080 от компании Samsung.

Также смартфон Vivo X60t доступен в Китае только в одном варианте хранения 8 ГБ + 128 ГБ и только в двух цветах: Huacai и Force. Для сравнения, обычный Vivo X60 поставляется не только в трех конфигурациях хранения, но и в трех цветах.

В Китае Vivo X60t стоит 533 доллара США.
Комментарии и отзывы Vivo X60t
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