Смартфон Vivo X80 оценен в 565 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент камерофонов моделью X80, которая оценена в 565, 610, 670 и 745 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ соответственно. Новинка также оснащается топовой платформой MediaTek Dimensity 9000, системой охлаждения с испарительной камерой 4285 мм2, 6,78-дюймовым экраном AMOLED Samsung E5 с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и яркостью до 1500 кд/кв.м, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX866 и оптическая оптической стабилизация изображения), 12 Мп (Sony IMX663) и 12 Мп (телефото), собственный чип V1+, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 80-Вт зарядки, стереодинамиками, NFC и разъемом USB 3.1 Type-C. Пользователи смогут выбирать из двух версий задней панели: со стеклом (толщина и масса составят 8,3 мм и 206 г) и с кожей (8,78 мм и 203 г).

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