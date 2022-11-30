Смартфон Vivo X90 появился в китайской продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона Vivo X90, который оценен в 520 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку также характеризуется однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200, фирменным чипом V2 для обработки изображений и других задач, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сенсор Sony IMX663) и 12 Мп (портретник с фокусным расстоянием 50 мм), 6,78-дюймовым AMOLED-экраном BOE Q9 с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 2160 МГц и значением DeltaE меньше единицы, фронтальной камерой на 32 Мп, ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3 «из коробки», аккумулятором ёмкостью 4810 мАч, поддержкой быстрой 120-Вт зарядки, стереодинамиками, ИК-излучателем и защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP64.

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