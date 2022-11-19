Смартфон Vivo X90 получит 120-Вт зарядку

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфонах линейки Vivo X90, официальный релиз которых ожидается 22 ноября. Итак, все модели получат 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1260 пикселей. Стандартный X90 оснастят батареей ёмкостью 4810 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки, X90 Pro – АКБ на 4870 мАч, аналогичной проводной и еще 50-Вт беспроводной зарядкой, а вот старшей X90 Pro+ придется довольствоваться аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, а также поддержкой 80-Вт и 50-Вт зарядок соответственно.

Также сообщается о платформе MediaTek Dimensity 9200 в X90 Pro и Snapdragon 8 Gen 2 в X90 Pro+. Наконец, X90 оснастят основной камерой с главным 50-Мп модулем на основе датчика изображения IMX866, а также двумя 12-Мп портретным и сверхширокоугольным модулями. X90 Pro будет отличаться 50-Мп портретной камерой. Наконец, отличительной чертой X90 Pro+ станет его тройная камера с главным модулем на основе дюймового 50-Мп сенсора Sony IMX989, сверхширокогольного модуля на 48 Мп, 50-Мп портретной камеры и 64-Мп сенсора с телеобъективом.
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