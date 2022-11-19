Смартфон Vivo X90 получит 120-Вт зарядку

Также сообщается о платформе MediaTek Dimensity 9200 в X90 Pro и Snapdragon 8 Gen 2 в X90 Pro+. Наконец, X90 оснастят основной камерой с главным 50-Мп модулем на основе датчика изображения IMX866, а также двумя 12-Мп портретным и сверхширокоугольным модулями. X90 Pro будет отличаться 50-Мп портретной камерой. Наконец, отличительной чертой X90 Pro+ станет его тройная камера с главным модулем на основе дюймового 50-Мп сенсора Sony IMX989, сверхширокогольного модуля на 48 Мп, 50-Мп портретной камеры и 64-Мп сенсора с телеобъективом.