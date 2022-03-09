Смартфон Vivo Y01 получил одинарную камеру

Компания Vivo представила бюджетный смартфон Y01, цена которого пока не сообщается. Новинку оснастили 8-ядерной 12-нанометровой платформой MediaTek Helio P35, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 6,51-дюймовым экраном с разрешением HD+, предустановленной операционной системой Android 11 Go, адаптированной под малопроизводительные устройства, основную камеру с единственным модулем разрешением 8 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки и слотом для карты памяти для microSD. Дата начала продаж пока также не называется.