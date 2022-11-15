Смартфон Vivo Y01A оценен в 110 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y01A, которая оценена в 110 долларов. Новинку оснастили 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio P35, 6,51-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой разрешением 8 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, интерфейсом micro-USB и предустановленной оболочкой FunTouch OS 11.1 на базе операционной системы Android 11 Go, адаптированной для малопроизводительных устройств.