Смартфон Vivo Y02 оценен в 95 долларов

Компания Vivo представила бюджетный смартфон Vivo Y02, цена которого составляет всего 95 долларов. Итак, новинку оснастили 3 ГБ оперативной памяти, неназванной однокристальной системой (предполагается, что речь идет о восьмиядерной MediaTek Helio P22), 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, одинарной тыльной камерой разрешением 8 Мп, 32 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, размерами 164:75,63:8,49 мм, массой 186 граммов, слотом для карты памяти microSD и двух SIM-карт, а также предустановленной операционной системой Android 12 Go, адаптированной для маломощных устройств.