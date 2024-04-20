Смартфон Vivo Y03 оценен в 11 тысяч рублей

Компания Vivo дала старт российским продажам бюджетного смартфона Vivo Y03, который был представлен на глобальном рынке в прошлом месяце. Рекомендованная цена новинки составляет 11 тысяч рублей, но пока аппарат доступен со скидкой в 1 тысячу рублей.

Смартфон оснащается 12-нанометровой платформой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой Funtouch 14, 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1612:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 13 Мп, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 15-Вт проводной зарядки.