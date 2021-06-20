Смартфон Vivo Y12A оценен в 145 долларов

Компания Vivo представила смартфон Vivo Y12A, который оценен в 145 долларов в Тайланде. Новинку оснастили 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, платформой Qualcomm Snapdragon 439, 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек, тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт и обратной беспроводной на 5 Вт, модулями беспроводной связи, устаревшим портом microUSB, 3,5-мм разъемом для наушников и боковым дактилоскопическим сенсором. Когда новинка появится в продаже на других рынках, пока не раскрывается.

Комментарии и отзывы Vivo Y12A
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