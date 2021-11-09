Смартфон Vivo Y15s оценен в 133 доллара

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y15s, которая выйдет в Сингапуре по цене в 133 доллара. Новинка характеризуется 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, боковой дактилоскопическим сенсором, интерфейсом micro-USB и предустановленной ОС Android 11 Go edition, предназначенной для устройств со слабой производительностью.