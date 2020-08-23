Смартфон Vivo Y20 получит тройную камеру

Сетевые источники раскрыли характеристики недорогих смартфонов Vivo Y20 и Y20i, выход которых ожидается в ближайшие недели. Итак, обе модели получат операционную систему FunTouch OS 10.5 на базе Android 10, 8-ядерную платформу Qualcomm Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 610, 6,51-дюймовый Halo Full View-дисплей с врезанной фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройную основную камеру с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, дактилоскоп на боковой грани и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Vivo Y20 оснастят 4 ГБ оперативной памяти и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а Vivo Y20i будет отличаться 3 ГБ ОЗУ и обычной зарядкой.

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