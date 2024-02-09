Смартфон Vivo Y200e готов к выходу

Профильное издание 91Mobiles сообщает, что уже в конце этого месяца компания Vivo представит недорогой смартфон Y200e. Дебют устройства состоится в Индии. Смартфону приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти, AMOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 44-Вт проводной зарядки и тыльной панели из кожи EcoFiber со препятствующим появлению пятен покрытием.

Напомним, что прошлой осенью был представлен смартфон Vivo Y200 с 6-нм процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой разрешением 64 Мп (OIS) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. На старте продаж за него просили 165 долларов.