Смартфон Vivo Y200e готов к выходу

Профильное издание 91Mobiles сообщает, что уже в конце этого месяца компания Vivo представит недорогой смартфон Y200e. Дебют устройства состоится в Индии. Смартфону приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти, AMOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 44-Вт проводной зарядки и тыльной панели из кожи EcoFiber со препятствующим появлению пятен покрытием.

Напомним, что прошлой осенью был представлен смартфон Vivo Y200 с 6-нм процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой разрешением 64 Мп (OIS) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. На старте продаж за него просили 165 долларов.
Смартфон Realme C65 получит 8 ГБ ОЗУ …
Профильное издание 91mobiles поделилось подробностями о смартфоне Realme C65, который еще не был представ…
ASUS готовит к релизу смартфон Zenfone 11…
Cерия смартфонов ASUS Zenfone, возможно, является самой недооценённой серией флагманских смартфонов на ры…
Realme 12 Pro+ показали в новых расцветках…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился качественными изображениями смартфона Realme 12 Pr…
Флагман Meizu 21 Pro представят уже в марте …
Китайские источники сообщают, что официальный релиз флагманского смартфона Meizu 21 Pro состоится в марте…
Oppo Find X7 получил очень яркий экран …
Компания Oppo представила флагманский смартфон Find X7, который выйдет в Китае 12 января по цене в 560, 6…
Huawei Mate 60 бьет рекорды продаж в Китае …
В прошлом году мы писали о том, что флагманские смартфоны Huawei Mate 60 вызвали ажиотаж на родном для пр…
OPPO Find X7 Ultra снимает не хуже зеркального фотоаппарата…
Современные камеры в смартфонах достигли того уровня, когда качество кадра вполне можно спутать с фотогра…
Samsung Exynos 2400 получит графику нового поколения…
Сегодня появилась новая информация о грядущем флагманском процессоре Samsung Exynos 2400, который должен …
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor