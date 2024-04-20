Смартфон Vivo Y200i оценен в 200 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y200i, которая оценена в 200 и 250 долларов за версии с 8/128 ГБ или 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц (набирает 430 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu), 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, защитой от влаги в соответствии со степенью IP64, а также корпусом с размерами 165,7:76:8 мм и массой 199 граммов.