Смартфон Vivo Y20G оценен в 200 долларов

Компания Vivo представила в Индии смартфон Y20G, который относится к сегменту доступных моделей. Новинка характеризуется платформой MeidaTek Helio G80, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, устаревшим портом micro-USB, слотами для двух карт SIM и отдельным слотом для карты памяти, размерами 164:76:8,4 мм и массой 192 г. Цена смартфона составляет 200 долларов.