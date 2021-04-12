Смартфон Vivo Y20s G представлен официально

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов новой версией модели Vivo Y20, которая получила название Vivo Y20s G. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80 с частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52, 6,51-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки 18 Вт и устаревшим портом microUSB. В качестве операционной системы здесь используется Android 11. Смартфон выйдет в голубой и черной расцветках по цене в 205 долларов.

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